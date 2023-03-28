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Ekonomi Üsküdar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınıyor
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-28 13:56:00 -
Üsküdar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınıyor

Üsküdar Üniversitesi’ne 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)           17.04.2023

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)            24.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için)   26.04.2023

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