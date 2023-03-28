Üsküdar Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvurdukları bölümü belirtir dilekçeleri ekinde özgeçmişini, bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdanı örneğini, doçentlik belge suretini, yayın listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen Profesör için altı (6), Doçent için dört (4) adet USB bellek ile birlikte, Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına kargo yolu veya şahsen başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi (4) takım USB bellek ile birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlileri gerekli başvuru evrakları ile birlikte, ilgili Fakülte/SHMYO sekreterliklerine kargo yolu veya şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru süresi bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Ön Değerlendirme Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 17.04.2023

Giriş Sınav Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 24.04.2023

Sonuç Açıklama Tarihi (Araştırma ve Öğretim Görevlisi kadroları için) 26.04.2023

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

ÖNE ÇIKAN VİDEO