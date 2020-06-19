Üsküdar Üniversitesi’nde hazırlıklar tamam

Pandemi döneminde öne çıkan uzaktan eğitim modelini başarılı bir şekilde uygulayan Üsküdar Üniversitesi 2020-2021 akademik yılına oldukça güçlü bir birikimle hazırlanıyor. ‘Bize her yer Üsküdar’ sloganıyla tanıtım dönemine giren üniversite yönetimi, tüm dijital iletişim platformlarını devreye sokarak adaylara dikkat çekici mesajlar veriyor.

Online’da farkını ortaya koydu

Üniversite, İstanbul’un ve Üsküdar’ın en merkezi noktalarında bulunan yerleşkelerindeki güçlü altyapı özellikleri ile öğrencilere sunulan yüz yüze eğitimin yanı sıra birçok dijital platform üzerinden gerçekleştirilen uzaktan eğitim ders ve uygulamalarıyla da fark oluşturdu. Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, ALMS programı ile sanal sınıf uygulaması Perculus’a girerek senkron (canlı) şekilde online eğitim alabiliyorlar. ZOOM programından da hem senkron (canlı) dersler hem de online toplantı ve konferanslardan yararlanabiliyorlar. Akademisyenler ve öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü’nün geliştirdiği STIX programı (stix.uskudar.edu.tr) ile birbirleriyle iletişim halinde olarak bilgi, belge ve ödev paylaşımını 7/24 sağlayabiliyor.

Yüzde 99’luk katılım

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu da (ÜÜTV) uzaktan eğitim derslerinde aktif rol oynayarak haftanın 6 günü canlı ders yayınlarına ev sahipliği yapıyor. tv.uskudar.edu.tr adresinden canlı olarak yayınlanan dersleri kaçıran öğrenciler, aynı gün ÜÜTV YouTube kanalına yüklenen dersleri diledikleri anda takip edebiliyorlar. Öğrenciler ise toplam ders sayısının yüzde 99’u senkron (canlı) olarak verilen uzaktan eğitim derslerine katılım sağlarken, örgün eğitimin yüzde 70’i yüz yüze, yüzde 30’u ise uzaktan eğitim şeklinde verilebiliyor. Final, vize ve bütünlemeler de online sınav şeklinde yapılabiliyor.