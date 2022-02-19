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Ekonomi Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 170 akademik personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 14:02:00 -
Üsküdar Üniversitesi 170 akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göreÜsküdar Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma  Yönetmeliği’nin  yürürlükteki  ilgili  maddeleri  ile  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  ve  “Üsküdar  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacak.

İngilizce Bölümlerimiz için Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi aday/adayların Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak    Esaslara    İlişkin    Yönetmeliğin”    7/3.    maddesinde    belirtilen    şartları    taşıması gerekmektedir.  (Yabancı  Dil  Puanı:  En  az  85  puan  olması  gerekmektedir.)  İstenilen  evraklar belirtilen   şartları   taşımayan   ve   süresi   içinde   başvurmayan   adayların   başvuruları   dikkate alınmayacak.

İstenilen   evraklar   ile   ilgili   detaylı   bilgiye   https://uskudar.edu.tr/   web   adresimizden ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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