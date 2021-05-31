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Yaşam Üsküdar su kesintisi saatleri | Üsküdar sular ne zaman gelecek?
Yaşam

Üsküdar su kesintisi saatleri | Üsküdar sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintisi güncel | Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapılacak çalışmalar sebebiyle Anadolu yakasında bazı semtlere su verilmeyecek. Üsküdar’da yaşayanlar hangi mahallelerin bu kesintiden etkileneceğini araştırmaya başladı. Üsküdar sular ne zaman gelir? Üsküdar hangi mahallelerde sular kesilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-31 14:33:00 -
Üsküdar su kesintisi saatleri | Üsküdar sular ne zaman gelecek?

İstanbul’un 9 ilçesinde 13 saatlik su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar kesintinin hangi saatler arasında olacağını ve hangi ilçelerin etkileneceğini merak ediyor. Peki, Üsküdar’da hangi mahallelerde su olmayacak?

Üsküdar su kesintisi saatleri | Üsküdar sular ne zaman gelecek?

İSKİ’den yapılan açıklamada, “Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir” denildi.

Söz konusu açıklamada Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerinin tamamında kesinti olacağı belirtildi.

Sancaktepe ve Üsküdar İlçelerinde ise bazı mahalleler kesintiden etkilenecek. Kesintiden etkilenecek mahalleler şöyle: Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri. 

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