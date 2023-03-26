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Ekonomi Üsküdar Belediyesi bina ve arsasını ihaleyle satışa çıkardı
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi bina ve arsasını ihaleyle satışa çıkardı

Yeniakit Publisher
2023-03-26 14:35:00 -
Üsküdar Belediyesi bina ve arsasını ihaleyle satışa çıkardı

Mülkiyeti Üsküdar Belediyesi’ne ait olan ve ilanla nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışa çıkarıldı.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale Üsküdar Belediye Encümen Salonu’nda 13.04.2023 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:30, 11:00’ de Üsküdar Belediye Encümeni’nce yapılacak.

Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500-TL (BeşyüzTürkLirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.

Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

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