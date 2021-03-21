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Ekonomi Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak
Ekonomi

Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Üsküdar Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 45 zabıta memuru alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 12:44:00 -
Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

başvuru  belgelerini 26.04.2021-30.04.2021  saat  17:00’ye  kadar  (mesai  günlerinde  saat  09:00-17:00  arasında)  Mimar  Sinan Mahallesi  Çavuşdere  Caddesi  No:35  ÜSKÜDAR/İSTANBUL  adresindeki  Üsküdar  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğüne  bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 07.06.2021 günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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