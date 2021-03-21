Üsküdar Belediyesi 45 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

başvuru belgelerini 26.04.2021-30.04.2021 saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR/İSTANBUL adresindeki Üsküdar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne bağlı ÜSİM (Üsküdar İstihdam Merkezi)’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular ise kabul edilmeyecektir.

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 07.06.2021 günü Saat 10:00 başlamak üzere Üsküdar Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No:35 ÜSKÜDAR-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

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