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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kurban pazarını denetledi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, veteriner hekimle birlikte ilçede kurulan hayvan pazarını denetledi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:49
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kurban pazarını denetledi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, veteriner hekimle birlikte ilçede kurulan hayvan pazarını denetledi. Bayramda kurbanlık hayvanlarının kanının boğaza akmaması için özel önlemler aldıklarını belirten Türkmen, “Oto yıkama yerlerinde kurban kesilmesine müsaade etmedik, çünkü orada kesilen kurbanın kanı direkt kanala akıyor. Yine kanala bu geceden itibaren geçici olarak kum ve beton dökerek kanın denize akmasını önleyeceğiz” dedi. Ayıca Başkan Türkmen, kurban kesemeyen vatandaşlar için 500 adet küçükbaş hayvan aldıklarını ve bu hayvanların etlerinin Üsküdar’daki 3 bin aileye dağıtılacağını söyledi.


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kurban Bayramı’nın arife günü Üsküdar Yavuztürk mahallesinde kurulan kurban satış ve kesim alanındaki alınan tedbirleri veteriner hekimle birlikte yerinde kontrol etti. Kurban çadırlarını gezerek satıcılarla sohbet eden Türkmen, satıcılardan kurbanlık hayvanlar hakkında bilgi aldı.



Kurban pazarlığına ortak oldu


Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, pazar yerinde çadırları gezdiği sırada satıcılarla vatandaşların pazarlığında orta yolu bularak fiyat konusunda anlaşmalarını sağladı.



“7 noktada kurban satış ve kesim yerlerimiz var”


Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Kurbana hazırlığımız gayet güzel ve hijyenik ortamın oluşması anlamındaki hassasiyetimize de uygun bir şekilde. Zaten yarın bayram. Hem satışlardaki düzen ve intizam, hem de kurban kesme alanlardaki hijyenin sağlanması konusunda hassasız. Üsküdar’da 7 noktada kurban satış ve kesim yerlerimiz var. Vatandaşlarımız memnun. Anadolu’dan hayvanlarını getiren vatandaşlarımız da hallerinden memnunlar. Onların sosyal ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Satışlarda sıkıntı yok. Büyükbaş hayvanlar daha fazla satıldı. Kurban bayramı boyunca satışlar devam ediyor” dedi.



“Gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alıp kesebilirler”


“Vatandaşlarımızın dini vecibeleri olan kurbanlarını rahat bir ortamda kesebilmeleri ve usule uygun olarak ibadetlerini yerine getirebilmeleri adına en ince ayrıntıları dikkate aldık” diyen Türkmen, “Özellikle kurban kesilecek hayvanların şartları taşıyor olması lazım. Veteriner arkadaşlarımızla 15 gündür bu alanlardaki hayvanları tek tek denetliyoruz. Üsküdar’dan vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını alıp kesebilirler. Kurban satış alanlarının temiz ve ferah olması lazım. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kurbanlık olabilmesi için fıkhi anlamda birtakım yeterliliklerinin olması şart. Onları taşıyor mu, taşımıyor mu biz bunu veteriner arkadaşlarımızla takip ediyoruz. Hatta bununla ilgili rehber hazırladık. 4 sayfalık bir kılavuzumuz da var. Bu kılavuzumuzu gelen vatandaşlarımıza veriyor arkadaşlarımız. Satın alırken özellikle hassas olunması gereken konulara ilişkin kendilerini uyarıcı bir levhamız var” diye konuştu.



“Kurban kesemeyenler için 500 tane küçükbaş hayvan aldık”


Üsküdar Belediyesi olarak bu yıl da kurban kesemeyen, Üsküdar’da ikamet eden vatandaşlara kurban eti ulaştırma konusunda bir çalışma yaptıklarını kaydeden Türkmen, “500 tane küçükbaş hayvan aldık, bunları yarın keseceğiz. Bayramın ikinci günü etleri beşer kiloluk poşetler halinde Üsküdar’daki 3 bin ailenin evlerine servis yapacağız. Kurban bayramının atmosferinden onlar da istifade etsin istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Boğazın kırmızı olmasını önleyeceğiz"


Başkan Türkmen, kurban bayramına ilişkin özel bir önlem daha aldıklarını vurgulayarak, “Vatandaşlarımız kesilen kurbanların kanını kanala akıttığı için boğaz hoş olmayan kırmızı bir görüntüye bürünüyor. Özellikle oto yıkama yerlerinde kurban kesilmesine müsaade etmedik, ruhsat vermedik. Çünkü orada akan kurbanın kanı direkt kanala akıyor. Gayet güzel kurban kesim yerlerimiz var zaten.Bir de bazı vatandaşlarımız bizden habersiz evlerinin bahçelerinde kurban kesmeye çalışıyor. O konuda da bazı önlemler aldık. Kanala bu geceden itibaren geçici olarak kum ve beton dökerek denize akmasını önleyeceğiz. Vatandaşlarımız etlerini evlerinde yıkıyor. Vatandaşlarımızdan bir ricamız var. Özellikle etlerini yıkarken lavaboya değil de evlerinin bahçelerine dökerlerse denizimizi, boğazımızı çok daha temiz tutarız diye düşünüyorum” dedi.



"Tamamen hijyenik ve dini usullere uygun"


Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali ise, “Üsküdar’daki kurbanlık alanlarımızda veteriner hekimler görevlendirdik. Hekimler, dini usullere uygun olmasına, hayvanlarının küpelerinin ve pasaportlarının olmasına çok dikkat ediyorlar. Pazarımıza giren her hayvanın pasaport ve küpesinin olmasına baktık, denetimlerini yaptık. Bütün hayvanlarımız sağlıklı. Kesim günü de konteynırlarımızı ve kesim yerlerimizi kurduk. Tamamen hijyenik ve dini usullere uygun bir şekilde kesimlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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