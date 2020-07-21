  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak'taki yangında 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:01:04 -
Uşak'taki yangında 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan yangında 20 dekar ormanlık alan ile 10 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Göğem köyü yakınlarındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 helikopter, 2 iş makinesi ve 4 itfaiye ekibi ile müdahalede bulunuldu.

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, 20 dekar ormanlık alan, 10 dekar da tarım arazisi zarar gördü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı