Uşak'taki yangın söndürüldü

Uşak’ın Eşme ilçesine bağlı Dereli köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Cumartesi öğlen saatlerinde otluk alanda çıkıp ormanlık ve meşelik alana sıçradı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Manisa’nın Sarıgöl ilçesi sınırlarına kadar büyüdü. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangının 46. saatinde kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Manisa Gördes ve Uşak Eşme’deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.” ifadelerini kullandı.