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Gündem Uşak'taki kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı
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Uşak'taki kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Uşak'taki kuyumcu soygununda 3 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta bir kuyumcuda gerçekleştirilen soygunla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Ağustos günü Özdemir Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kuyumcuda ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin yüzlerinde maske ve başlarında şapka ile kuyumcuya girerek soygunu gerçekleştirdiklerini ve olayın ardından İstanbul'a kaçtıklarını belirledi. S.G. (28), M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) adlı şüpheliler İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden S.G., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y. (37), B.A. (30) ve B.P. (23) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin ifadelerinde soygunu gerçekleştirmediklerini iddia ettikleri öğrenildi.

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