Uşak'ta yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, yaklaşık 2 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay önce Çiftlikköy yakınlarında ormanlık alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bir şahin bulundu.

Kanat ve bacak bölgesinde saçma yaraları bulunan şahin, tedavisi için Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı şahin, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından iyileşerek Akse Çamlığı bölgesinden doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Okan Aydın, şahinin ilk geldiğinde üzerinde çok sayıda saçma yarası bulunduğunu ifade etti. Aydın, şahinlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Şahini yaklaşık 2 ay önce tedaviye aldıklarını aktaran veteriner hekim Rıza Yılmaz ise "Yaralı şahin iyileştikten sonra ayağına ip bağlayarak dönem dönem uçabiliyor mu diye kontrol ettik. Artık tamamen uçabileceğine kanaat getirdiğimiz için tekrar doğaya bıraktık." diye konuştu.