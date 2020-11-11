  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Uşak'ta yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Aktüel

Uşak'ta yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:39:52 -
Uşak'ta yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde yaralı halde bulunan şahin, yaklaşık 2 aylık tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Uşak Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 2 ay önce Çiftlikköy yakınlarında ormanlık alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekiplerince yaralı halde bir şahin bulundu.

Kanat ve bacak bölgesinde saçma yaraları bulunan şahin, tedavisi için Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı şahin, yaklaşık 2 ay süren tedavisinin ardından iyileşerek Akse Çamlığı bölgesinden doğaya bırakıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Okan Aydın, şahinin ilk geldiğinde üzerinde çok sayıda saçma yarası bulunduğunu ifade etti. Aydın, şahinlerin korunması gerektiğini vurguladı.

Şahini yaklaşık 2 ay önce tedaviye aldıklarını aktaran veteriner hekim Rıza Yılmaz ise "Yaralı şahin iyileştikten sonra ayağına ip bağlayarak dönem dönem uçabiliyor mu diye kontrol ettik. Artık tamamen uçabileceğine kanaat getirdiğimiz için tekrar doğaya bıraktık." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor
Dünya

Yıllardır bekleniyordu... Sonunda oldu! Tarihi zaferde bomba detay: Türkiye ve Azerbaycan birleşiyor

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi sonrasında imzalanan anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de Nahçıvan'dan Azerbaycan'a açılacak korid..
Sürücülere kötü haber! Büyük zam geliyor
Ekonomi

Sürücülere kötü haber! Büyük zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Berat Albayrak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Albayrak ve kabine değişikliği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay