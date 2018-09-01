THY - İstanbul
0553 313 94 23

Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Polisi Eşme ilçesinde gerçekleştirdiği narkotik operasyonunda 547 gram esrar ele geçirirken olayla ilgili olarak 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Uşak’ın Eşme ilçesinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 547.06 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
  1. Uşak
  2. gündem
  3. dünya
  4. iha
  5. Güncel Haberler
  6. Son Dakika Haberleri
  7. Türkiye
  8. Politika
  9. Ekonomi
  10. Finans
  11. Döviz
  12. Borsa
  13. Spor
  14. Futbol
  15. siyaset
  16. Sağlık
  17. Kültür Sanat
  18. Müzik
  19. Sinema
  20. Magazin
  21. Moda
  22. Bilim Teknoloji
  23. Hava Durumu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye sokuldu"
    1. "15 Temmuz'un farklı versiyonu devreye..
    2. Bebek beklerken anne adayları neler..
    3. Dünyaca ünlü Anzer balı üretiminde..
    4. Steril olmayan şartlarda taşınan etler..
    5. Yaprağının suyu diş ağrısına birebir
    6. Niğde'de otomobil TIR'ın altına girdi:..
    7. Üniversite kaydı için hangi belgeler..
    8. Fatih Dönmez: Önemli bir adımı..
    9. Galatasaray transferi artıyla kapattı
    10. Murat Kurum: Denizde kirliliğin..
    11. AÖF ve uzaktan eğitim öğrencileri burs..
    12. Türk futbolunda Sabri Sarıoğlu depremi
    13. Yapay çiçeklerin de bakıma ihtiyacı var
    14. Bursa'da minibüs ile otomobil..
    15. Trafikte şaşkına çeviren görüntü
    16. Rusya'dan dikkat çeken ABD açıklaması
    17. Rusya'dan ABD açıklaması: Eğer saygılı..
    18. Tamamen yerli ve milli! T625 Genel..
    19. Emlak Konut kampanyasına vatandaşlar..
    20. Polis neye uğradığını şaşırdı!..
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    ABD, Türkiye'nin Çin ile para takasına dayanamadı! Doların yerini TL'nin almasından korkuyorlar!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    Konu: Muharrem İnce... Tuncay Özkan’ın adamı Merdan Yanardağ, Kılıçdaroğlu’nun yayınlanmasını istemediği röportajı yayınladı!
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    Akılalmaz sapıklık! Michael Jackson'ın ruhunu çağırıp...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    CHP'liler Canan'a isyan etti! Bu kez domuz değil köpek...
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var
    Resmen yürürlüğe girdi! 50 bin TL cezası var