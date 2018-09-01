Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı

Uşak’ın Eşme ilçesinde Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ortaklaşa bir operasyon gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde bulunduran, kullanan, ticaretini yapan, nakleden şahısların ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla yapılan operasyonda toplam 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 547.06 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan toplam 7 şüpheli adli mercilere sevk edildi.