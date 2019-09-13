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Uşak’ta üniversite öğrencileri için ’askıda menü’ uygulaması

Uşak’ta bir esnaf tarafından üniversite öğrencilerine yönelik askıda menü uygulaması başlatıldı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:32
Uşak’ta üniversite öğrencileri için ’askıda menü’ uygulaması

Uşak’ta bir esnaf tarafından üniversite öğrencilerine yönelik askıda menü uygulaması başlatıldı. Maddi durumu iyi olmayan öğrenciler gittikleri dükkanda kendilerine ücretsiz ikram edilen ekmek arası köfte ya da tost gibi yiyeceklerden yiyebiliyor.


Uşak merkez Sarayaltı Mahallesi’nde bir dükkanda öğrenciler için askıda menü kampanyası başlatıldı. Öğrenciler, ücreti önceden başkası tarafından ödenen menülerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.


Uygulama ile ilgili açıklamalarda bulunan dükkan sahibi Haydar Kılıcı, "Uşak’ta eğitim sezonu başlayınca, gariban öğrencilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Türkiye genelinde var olan askıda ekmek kampanyasından esinlenerek, askıda menü kampanyası yapmaya karar verdik. Fiyatı uygun tuttuk. Duyarlı vatandaşlarımız ve öğretmen arkadaşlarımız da gizli bir şekilde kampanyaya destek oluyorlar. Öğrencilerimiz de bu konudan dolayı gayet mutlular. İstedikleri menüyü yiyebiliyorlar. Öğrenciye sadece sabit bir menü verilecektir diye bir tutumumuz yok. Öğrenci kardeşlerimiz canlarının istediği her menüyü ücretsiz olarak tercih edebiliyorlar’’ şeklinde konuştu.


Öğrenciler uygulama ile ilgili mutluluklarını belirtirken, ‘’Parası olmayan kişiler için çok güzel bir uygulama olmuş. Bütün restoranlarda da bu uygulama olmalı. Bazen paramızı evde unutabiliyoruz. Evimiz uzak oluyor bu uygulama sayesinde gelip karnımızı doyurabiliriz’’ şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:32
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