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Uşak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 17:00
Uşak'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Banaz ilçesinden Uşak istikametine giden Ahmet Akçay idaresindeki 34 LE 5869 plakalı otomobil, Göğem Kavşağı yakınlarında önünde ilerleyen Hasan Eyüp Dalmış'ın (22) kullandığı 64 LF 632 plakalı otomobile sollama sırasında çarptı.

Kazada, Zekiya Akçay (59) olay yerinde hayatını kaybetti, her iki otomobilin sürücüsü ile Şükran Sarı (45) yaralandı.

Ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 17:00
  1. Banaz
  2. Uşak
  3. trafik kazası

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