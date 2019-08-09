Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gedikler köyü yol ayrımında, Ramazan Kılınç idaresindeki DEG RN 64 plakalı otomobil ile Gültekin Acar'ın kullandığı 64 FB 204 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nevriye Kılınç, Azime ve Meryem Acar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gültekin Acar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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