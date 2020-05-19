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Uşak'ta polis ve jandarmadan "19 Mayıs" konvoyu

Yeniakit Publisher
2020-05-19 17:45:40 -
Uşak'ta polis ve jandarmadan "19 Mayıs" konvoyu

UŞAK (AA) - Uşak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma ekipleri Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarla konvoy halinde şehir turu attı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk bayraklarıyla süslenen araçlarıyla 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda bir araya geldi.

Buradan başlayan konvoy, siren sesleri eşliğinde Zübeyde Hanım Caddesi ve Şeref Caddesi ve Bölme Kavşağı'na geçti.

Motosikletli ekiplerin de katıldığı konvoyda, polis ve jandarma ekipleri bazı noktalarda durup ellerinde Türk bayraklarıyla vatandaşların bayramını kutladı.

Vatandaşlar ise balkonlara çıkıp alkışlarla ekiplere eşlik etti.



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