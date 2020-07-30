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Aktüel

Uşak'ta otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 02:40:05 -
Uşak'ta otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

UŞAK (AA) - Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Avcı yönetimindeki 64 KS 780 plakalı otomobil, Eşme-Denizli kara yolu Yeşil Kavak köyü kavşağında Bülent B. idaresindeki 45 ABF 108 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçtaki Recep Bayer ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avcı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ağır yaralanan Bayer ise buradaki müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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