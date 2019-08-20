Uşak'ta otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Hatay'dan İzmir'e giden Oğuz Reyhanoğlu'nun (29) kullandığı 31 ABM 624 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otomobilde sıkışan Cansu Demirkol (23), itfaiye ekibince çıkarıldı. Yaralanan sürücü Reyhanoğlu ve Demirkol, ambulansla hastaneye götürüldü. Cansu Demirkol'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.