  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak'ta motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:01:27 -
Uşak'ta motosiklet ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serkan Akakoğlu idaresindeki 03 F 0273 plakalı minibüs, D300 kara yolu Gedikler Kavşağı'nda Yasin Bayram Bulut (20) yönetimindeki 64 AAG 001 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, refüje çarparak durabilen minibüste de sürücü ile iki yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle D300 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı