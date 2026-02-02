Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Buna göre, enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı verimlilik projeleri teşvikten yararlanabilecek. Enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.