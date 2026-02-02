  • İSTANBUL
Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve tasarruf hedefleri doğrultusunda dev bir teşvik paketini hayata geçirdi. Sanayiden kamu binalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni düzenleme ile verimlilik odaklı projelere milyonlarca liralık can suyu verilecek.

#1
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji verimliliği yatırımları için hibe desteğini artırdı. Tasarruf garantili projelere bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 TL'ye kadar destek sağlanırken, hibe tutarının yarısı projenin başında "erken ödeme" olarak verilecek.

#2
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Enerji verimliliği yatırımlarına devlet desteği genişletildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje Destek Programı kapsamında enerji performans sözleşmeleriyle hayata geçirilecek projelere yatırım bedelinin yüzde 30'una kadar, bu yıl için üst sınırı 27 milyon lirayı aşan hibe desteği sağlayacak. Yeni düzenlemeyle sanayi, ticari ve kamu binalarında tasarruf garantili projelerin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15 yıldır sanayi kuruluşlarına ve binalara yönelik toplam 735 projeye Verimlilik Artırıcı Proje Desteği Programı ile destek verilirken söz konusu teşviklerin kapsamı genişletildi.

#3
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Buna göre, enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binalarında enerji performans sözleşmeleri (EPS) yoluyla uygulayacağı verimlilik projeleri teşvikten yararlanabilecek. Enerji verimliliği projelerine yatırım bedelinin yüzde 30'u kadar hibe desteği sağlanırken desteğin üst limiti bu yıl için 27 milyon 92 bin 663 lira olarak belirlendi. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Buna göre, enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan endüstriyel işletmeler, ticari binalar, hizmet binaları ve kamu binaları ile enerji hizmet şirketleri tarafından müştereken imzalanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlık tarafından yapılan başvuru duyurusunda belirtilen kriterleri ve enerji verimliliği önlemlerini içeren enerji performans sözleşmeleri için yapılan başvurular kabul ediliyor.

#4
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

DESTEKTE ERKEN ÖDEME FIRSATI Destek kararı verilen başvurular için belirlenen tutarın yüzde 50'sine teminat karşılığı erken ödeme yapılacak. Uygulama sonrası sözleşmede garanti edilen tasarrufun en az yüzde 70'inin sağlandığının ölçme ve doğrulama uzmanı tarafından doğrulanmasının ardından da nihai destek ödemesi gerçekleştirilecek.

#5
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Öte yandan, EPS, enerji verimliliği projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin, sonraki yıllarda sağlanacak tasarruflarla geri ödenmesine dayalı bir finansman modeli olarak öne çıkıyor. Tasarrufların uzun dönemli bir sözleşme kapsamında enerji hizmet şirketiyle müşteri arasında paylaşıldığı bu modelde, ilk yatırım maliyeti enerji hizmet şirketleri tarafından karşılanırken sözleşme süresi boyunca sağlanan tasarruflar üzerinden de şirkete ödeme yapılıyor. Böylece, tasarruf performansı da sözleşmeyle garanti altına alınmış oluyor.

#6
Foto - Bakanlık düğmeye bastı: Enerjide tasarruf seferberliği başlıyor

Bakanlık, söz konusu düzenlemeyle enerji tasarrufu sağlayan projeleri destekleyerek finansman yükünü hafifletiyor. Bu sayede tasarruf garantili, uzun dönemli ve performansa dayalı enerji verimliliği yatırımlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

