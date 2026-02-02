  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epstein Belgelerinde TÜRKİYE İtirafı sürüyor: "Türkler İçerideyken Askeri Seçenek Artık Mümkün Değil!" Dünyanın gözü Ankara’da: ABD ve İran heyetleri Türkiye’de buluşuyor! Epstein belgelerinde Türkiye Detayı! Bakın Erdoğan ne yapmış? "ABD liderleri aşağılık birer pisliktir" Rick Wiles'tan ABD Yönetimine Şok Suçlamalar: "Siyasetçiler Sapkınlık Bataklığında, İpler MOSSAD’ın Elinde!" Suriye'de Yeni Dönem Başlıyor Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken paylaşım: Artık krallar çıplak... ŞOK Marketler'den Biber iddialarına yalanlama! Bilinçli bir dezenformasyon ve algı operasyonu Kış geri dönüyor! AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı Aslan'dan 4 gollü şov Batı’nın Kapısında El Pençe Duranlar İzlesin: Meksika’da Osmanlı’nın Şanlı Ay Yıldızı!
Dünya Son dakika! Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı
Dünya

Son dakika! Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı

Son dakika haberi… Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı, uzun süren bekleyişin ardından bugün itibarıyla çift taraflı olarak faaliyete geçti.

Refah Sınır Kapısı iki yıl aradan sonra iki taraftan da açıldı.

İsrail Gazze’de sınırlı sayıda sivilin çift yönlü geçişine izin verirken, insani yardım tırları kapsam dışında bırakıldı. Geçişler Mısır listeleri ve İsrail onayıyla, AB misyonu gözetiminde yapılacak.

Ayrıntılar geliyor..

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23