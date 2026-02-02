Son dakika! Gazze'nin dünyaya açılan kapısı Refah'ta geçişler çift taraflı açıldı
Son dakika haberi… Gazze Şeridi'nin Mısır'a açılan kapısı olan Refah Sınır Kapısı, uzun süren bekleyişin ardından bugün itibarıyla çift taraflı olarak faaliyete geçti.
Refah Sınır Kapısı iki yıl aradan sonra iki taraftan da açıldı.
İsrail Gazze’de sınırlı sayıda sivilin çift yönlü geçişine izin verirken, insani yardım tırları kapsam dışında bırakıldı. Geçişler Mısır listeleri ve İsrail onayıyla, AB misyonu gözetiminde yapılacak.
