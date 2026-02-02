Son dakika! İstanbul İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Son dakika haberi… İstanbul Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan 2 katlı bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine İstanbul'un pek çok ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir İkitelli Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Başakşehir'de, İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sanayi sitesi 5. Sokak'ta içerisinde 3 dükkan bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.