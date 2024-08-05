  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP Milletvekili Yaşar Yıldırım böyle seslendi! Tevrat'ta belirtilen vaadedilmiş topraklar...

Trans Boksör'ün maçı yine gündeme oturdu! Rakibinin sözleri şoke etti

Hamas'tan İslam ve Arap ülkelerine katil İsrail çağrısı

İngiltere'de şiddet dalgası! Başbakan açıklama yaptı

Katil İsrail yeni katliamlara imza atacak! Resmen ilan ettiler

İstanbul'da su fiyatı doğalgazı 5'e katladı! Vatandaş isyan etti: Böyle fatura mı olur?

İPA Başkanı Gökçe ABD'nin temsilciliğine soyundu! Maaşını Zuckerberg mü veriyor?

Instagram'ın kapatılması Demirtaş'ı çıldırttı! Açılması için adeta yalvardı

Banladeş'te şiddetin önü alınamıyor: En az 93 ölü

12 Eylül’de muvazzaf bazı subayların karşısına geçip konuşan Merdan Yanardağ, AK Parti için “12 Eylül çocuğu” dedi
Yaşam Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yaşam

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-05 04:05:00 -
Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta otomobilin park halindeki TIR'ın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.K. (29) yönetimindeki 64 ABP 665 plakalı otomobil, Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerinde park halinde olan 64 ACL 451 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince otomobilde yolcu konumunda bulunan Gökhan Yeter (40) hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü ise yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Yeter’in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23