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Uşak'ta katliam gibi kaza! 2 kardeş öldü

Uşak-İzmir karayolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara demir yüklü bir kamyonun çarpması sonucu 3 ve 8 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 09:22
Uşak'ta katliam gibi kaza! 2 kardeş öldü

Uşak- İzmir karayolu 17. kilometresi Uşak Organize Sanayi Bölgesi Gediz yol ayırımında Sedat Topuz'un kullandığı 41 SH 730 plakalı demir yüklü kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, 3 yaşındaki Mustafa Eren Temel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 18 kişi ise ambulanslarla Uşak'taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Melek Temel bir süre sonra hastanede yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü Sedat Topuz olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ötede jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kamyon sürücüsünün ilk ifadesinde aracın frenlerinin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Uşak-İzmir karayolu araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Hastanede tedavisi devam eden 17 yaralıdan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2018 Pazar 09:22
  1. İzmir
  2. Uşak
  3. trafik kazası

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