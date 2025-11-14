  • İSTANBUL
Aktüel Uşak’ta kaçak tütün ve makaron operasyonu
Uşak’ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Nuh Güneş Giriş Tarihi:
Uşak’ta kaçak tütün ve makaron operasyonu

Uşak’ta düzenlenen operasyonda büyük miktarda kaçak tütün ve dolu makaron ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kent merkezinde belirlenen bir adrese baskın yapıldı.

Adreste gerçekleştirilen aramada 11 bin gram kaçak kıyılmış tütün ile 6 bin 600 adet kaçak dolu makaron bulundu. Operasyon kapsamında bir kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

