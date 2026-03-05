  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşı Starlink ve yapay zeka araçları kazanacak Milli güvenliğe büyük tehdit Bölge barut fıçısı: ABD uçağı İran’da düştü, Azerbaycan teyakkuzda ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi’nde konuştu… Doğum izninin 24 haftaya çıkarılması meclis gündeminde Bu haber başlığı utanç kaynağı! Müslümanlar Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya giremiyor! TMSF resmen açıkladı! İBB soruşturmasındaki villa için flaş karar! CHP'li başkan bıçaklandı! ABD’de kilise skandalı: Yüzlerce çocuk istismarın kurbanı MSB’den flaş açıklamalar Körfez'de gerilim tırmanıyor: İran ABD tankerini vurdu Ekrem’den CHP ve Mansur’a adaylık resti: Beni millet aday gösterdi siz değil! Başkası olmaz
Dünya İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında
Dünya

İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İsrail'in korkulu rüyası! Hürrem savaş meydanında

İran ordusundan yapılan açıklamada "İsrail’e sabahki saldırılarda 1 ton ağır başlıklı "Hürrem-4" füzeleri kullanıldı" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail’e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.,

 

"1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanıldı"

Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Füzelerin, Tel Aviv’in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23