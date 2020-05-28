  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak’ta ibadete açılacak 17 alan belirlendi

Uşak’ta cami ve çeşitli alanlar olmak üzere belirlenen 17 noktada yarın cuma namazından itibaren ibadet edilebileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:46:37 -
Uşak’ta ibadete açılacak 17 alan belirlendi

Uşak’ta cami ve çeşitli alanlar olmak üzere belirlenen 17 noktada yarın cuma namazından itibaren ibadet edilebileceği açıklandı.


Kontrollü normalleşme kapsamında alınan önlemlerle birlikte, 16 Mart’tan bu yana cemaate kapalı olan camilerin yarın cuma namazıyla ibadete açılacağı duyuruldu. Yurtta pek çok camide temizlik işlemleri yapılırken vatandaşların ibadetlerini sağlıklı yapabilmesi için çeşitli hijyen tedbirleri de alındı. Bu kapsamda valiliklerce belirlenen cami, meydan, halı saha gibi yerlerde ibadete izin verileceği belirtilirken, Uşak’ta da Kemalöz Kapalı Pazar Yeri, Huzurpark Yanı Halı Saha, Kentsel Dönüşüm Meydanı, Şekerevleri Şehitlik Önü ve Çokkozlar Mesire Alanı başta olmak üzere toplamda 17 alan belirlendi.


Uşak Valiliği resmi sitesinde belirlenen noktaların tümü açıklanırken halkın alınan tedbirlere uyması gerektiği belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı