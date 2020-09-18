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Aktüel Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı
Aktüel

Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 20:33:46 -
Uşak'ta hemzemin geçitte trenin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı

UŞAK (AA) - Uşak'ın Banaz ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehitler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde hemzemin geçitten geçen Tahsin Güler idaresindeki 64 AAT 798 plakalı toprak yüklü tıra, İzmir'den Afyonkarahisar istikametine giden makinist Ö.E. yönetimindeki yük treni çarptı.

Devrilen tırın sürücüsü Güler, yaralandı.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırılan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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