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Aktüel Uşak'ta hasta nakli yapan ambulans yandı
Aktüel

Uşak'ta hasta nakli yapan ambulans yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:14:07 -
Uşak'ta hasta nakli yapan ambulans yandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta seyir halindeyken alev alan ambulans, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya'nın Gediz ilçesinden Uşak'a hasta nakleden Hüseyin Çetin idaresindeki 43 FZ 862 plakalı ambulans, İzmir-Uşak kara yolu Çınar rampası mevkisinde alev aldı.

Sürücü, ambulansı emniyet şeridinde durdurdu. Kalp hastası Temuçin Yörük (66), 112 Acil Servis görevlileri tarafından ambulanstan indirildi.

Ambulansın motor bölümünden çıkan alevler, kısa sürede tüm aracı sardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan ambulans itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hasta ise 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Bu arada, olay sırasında aracıyla oradan geçen AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, 112 Acil Servis görevlilerine geçmiş olsun dileklerini iletti, itfaiye ekiplerinden de yangın hakkında bilgi aldı.




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