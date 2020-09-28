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Aktüel Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli tutuklandı
Aktüel

Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:16:17 -
Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki kızın annesini öldüren şüpheli tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta evlenmek istediği küçük yaştaki Afganistan uyruklu kızın annesini bıçakla öldüren Afgan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince saklandığı evde yakalanan M.F.K. (23), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ünalan Mahallesi'nde Afganistan uyruklu M.F.K. evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı vatandaşı Z.K'nin (16) annesi Mahsume K'yi (38) 25 Eylül'de bıçakla yaralamıştı.

Mahsume K, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, Kemalöz Mahallesi'nde saklandığı evde dün polis ekiplerince yakalanmıştı.

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