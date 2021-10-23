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Yerel Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Yerel

Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Cips paketlerinin içine gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin Uşak'ta ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:04:00 -
Uşak'ta cips paketlerinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İl dışından uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki aramada, ağzı kapalı cips paketlerinin içerisine poşetlenerek gizlenmiş 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki C.O. ve M.Ç. gözaltına alındı.

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