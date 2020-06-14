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Aktüel

Uşak'ta bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-14 04:29:43 -
Uşak'ta bir evde çıkan yangında hasar oluştu

UŞAK (AA) - Uşak'ta müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Atatürk Mahallesi 1. Buğday Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalledeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Evin yanındaki iki katlı apartmanın balkon kısmında bulunan kombiye de yangının sıçraması üzerine doğal gaz ekiplerince önlem alındı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Öte yandan ev sahibi İsmigül Alkaya ile torununun yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.


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