  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Uşak'ta arkadaşını otomobilde bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 21:47:58 -
Uşak'ta arkadaşını otomobilde bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta otomobilde tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Katil zanlısı A.B'nin Elmalıdere Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

A.B. saklandığı evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sarayaltı Mahallesi Seher Cami Sokak'ta geçen Çarşamba günü 64 BL 198 plakalı otomobilin sürücüsü Alaattin Gündüz, aracında tartıştığı arkadaşı A.B. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı
Gündem

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan S-400 ile ilgili kritik çağrı

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Rusya'dan alınan S-400'ler ile ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın tüm test aşamalarını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar
Dünya

Türkleri köle olarak satışa çıkardılar! Korkunç ilanlar

Doğu Türkistan’da zulüm gören Müslüman Uygur Türkleri ‘köle’ olarak internet üzerinden satışa çıkarıldı. İlanda kullanılan ifadeler kan dond..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı