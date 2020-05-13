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Aktüel

Uşak'ta arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:50:29 -
Uşak'ta arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen 15 yaşındaki çocuk tutuklandı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 15 yaşındaki arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen aynı yaştaki çocuk tutuklandı.

Sirge köyünde dün Kadirhan Acar'ın (15) ölümüyle sonuçlanan olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan H.Y. (15) ve M.S. (15), adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.Y, üç arkadaş olarak gittikleri göl kenarında, babasına ait av tüfeğiyle havaya ateş etmek istediğini, bu sırada arkadaşı Kadirhan Acar'ı kazara vurduğunu ileri sürdü.

H.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.S. ise serbest bırakıldı.

Bu arada olayın ardından tüfeği alıp götürdüğü öne sürülen H.Y'nin babası H.Y'nin de jandarmaya tüfekle birlikte teslim olduğu, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

- Olay

Uşak'a bağlı Sirge köyünde dün, duydukları silah sesi üzerine olay yerine giden tarım işçileri, Kadirhan Acar'ı yaralı bulmuştu. Tüfekle vurulduğu belirlenen Kadirhan Acar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.

Acar'ın aynı yaştaki iki arkadaşı gözaltına alınmıştı. Olay yerinden tüfekle ayrılan bir kişinin yakalanması için de çalışma başlatılmıştı.

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