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Yerel Uşak'ta akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı
Yerel

Uşak'ta akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-26 06:45:00 -
Uşak'ta akrabalar arasındaki bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Uşak'ta akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Aybey Mahallesi Birinci Yeni Cami Sokak'ta aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.A, R.A, H.A. ile akrabaları A.A, M.A.A. ve H.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A, H.A. ve H.K. bıçaklanarak, M.A.A. ile K.A. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ilk etapta A.A'nın gözaltına alındığı bildirildi.
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