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Aktüel

Uşak’ta 74 gün aradan sonra sosyal mesafeli namaz kılındı

Uşak’ta 74 gün aradan sonra cemaatle ilk kez Cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:24:12 -
Uşak’ta 74 gün aradan sonra sosyal mesafeli namaz kılındı

Uşak’ta 74 gün aradan sonra cemaatle ilk kez Cuma namazı kılındı. Yüzlerce kişinin sosyal mesafe kurallarına uygun saf tuttuğu namaz öncesinde ise Kızılay ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte bugün 74 gün aradan sonra ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Bu kapsamda Atapark’ta yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına riayet ederek Cuma namazı için bir araya geldi. Namaz öncesinde emniyet ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunurken maskesi olmayan cemaate ise Kızılay ekipleri tarafından dağıtım yapıldı.


Uzun bir aradan sonra cemaatle namaz kılan vatandaşlardan İsmail Vural, “Bu yıllardır olmamış bir şey, heyecan duyduk. Bu da büyük bir nimetmiş. Artık bundan sonra daha çok değerini bilelim. Çok güzel bir ortamdı. İnşallah bundan sonra hiç ara vermeden namaz kılabilmek dileğiyle” şeklinde konuştu.


Bundan sonraki süreçte hastalığın sona ermesini dilediğini belirten Hüseyin Taşlı ise, “Tüm İslam alemine, tüm insanlığa daha güzel ve hayırlı günler diliyorum. Nasıl ki insan bir şeyi çok ister de kavuşamaz ardından da o vuslata erişir, aynı böyle bir güzellik yaşadık. İçim şu anda kıpır kıpır Bu öyle bir şey ki Kabe’den uzak olduk, camilerden uzak olduk. Birbirimizden uzak olduk. Allah gönüllerimizi uzak etmesin” diye konuştu.

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