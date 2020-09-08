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Aktüel Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi
Aktüel

Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:37:39 -
Uşak'ta 40,5 kilogram esrar ele geçirildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta bir otomobilin bagajında 40 kilo 550 gram esrar bulundu.

İzmir'e uyuşturucu nakledileceği yönünde bilgi alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheli iki otomobili Ankara-Uşak kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği "Lito"nun da katıldığı aramada, otomobillerden birinin bagajında, çuvalların içinde 40 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Otomobillerdeki D.G, Ş.G, F.Y, ve S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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