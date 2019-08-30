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Uşak’ta 30 Ağustos coşkusu

UŞAK (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü sebebiyle Uşak’ta tören düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:02
Uşak’ta 30 Ağustos coşkusu

UŞAK (İHA) – 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıldönümü sebebiyle Uşak’ta tören düzenlendi.


Uşak Valiliği ve diğer kurumların çelenklerinin Atatürk Anıtınasunulmasının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık makamında tebrikleri etti. Tebriklerin kabulünden sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda devam edildi. Meydanda düzenlenen törene Vali Funda Kocabıyık, protokol üyeleri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasından sonra halk oyunları gösterisiyle devam etti. Törene halk oyunları oynandığı sırada Kütahya’nın Simav ilçesinden törenleri izlemek için gelen bir ailenin küçük çocuğu Doğuş Bülbül’ün oyun alanına girmesiyle renkli sahneler ortaya çıktı.


Tüm milletinin bağımsızlığını, vatanını ve bayrağını her zaman kutsal bildiğini ve bu uğurda gözünü kırpmadan canını verdiğini ifade eden Uşak Valisi Funda Kocabıyık mesajında, “Gücünü ve bekasını; birlik, beraberlik ve kardeşlikten alan milletimizin Anadolu’nun Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği 30 Ağustos Zaferi’nin 97. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen “30 Ağustos Zafer Bayramı” tarihimize damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneğidir. Aziz milletimiz bu şanlı zafer ile milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Yokluk içinde en zor koşullarda ve her şeyin bitti sanıldığı bir dönemde Sakarya’dan Kocatepe’ye uzanan milli mücadeleyle Türk milleti, gücünü açıkça ispat etmiş; binlerce yıldır Türk yurdu olan Anadolu’nun ebediyete kadar da Türk yurdu olarak kalacağı bir kez daha tescillenmiştir” ifadelerini kullandı.


Geçiş töreninin ardından kutlamalar sona erdi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:02
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