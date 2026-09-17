Babası cezaevinde kendisi Bugün TV’deydi! Oğuzhan Uğur FETÖ kanalından nasıl video sildirdi?

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Sosyal medyada "Abese İrca" isimli hesabın ortaya çıkardığı bilgiler, kamuoyunda büyük ses getirdi. Babası Ergenekon davası sırasında cezaevindeyken, kendisinin o dönemin en azılı FETÖ kanallarından biri olan Bugün TV ekranlarında boy gösterip neşeyle şarkılar söylediği ifşa olan Oğuzhan Uğur, yeniden Türkiye’nin gündemine oturdu.

FETÖ EKRANLARINDA EĞLENCE!

Ortaya çıkan görüntülere göre, takvimler 14 Ekim 2012 tarihini gösterdiğinde, Oğuzhan Uğur FETÖ’nün yayın organı Bugün TV’de "Ceren Bektaş ile Bugün Hafta Sonu" programına katıldı. Babasının Ergenekon tutuklusu olarak hapiste yattığı o günlerde, örgütün televizyon kanallarında döne döne şarkı söyleyen ve neşeli tavırlar sergileyen Uğur’un bu riyakarlığı, sosyal medya kullanıcısının dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Zira Uğur gibi Atatürkçüler, Ergenekon davalarının “FETÖ kumpası” olduğunu savunuyorlar. Babası FETÖ tarafından “mağdur edilirken” Oğuzhan Uğur’un aynı günlerde FETÖ’nün kanallarında şarkı söylemesi, “Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu” dedirtti.

İFŞA OLUNCA PANİKLEDİ: VİDEOLAR ANİDEN BUHARLAŞTI!

Oğuzhan Uğur’un bu skandalını bir süre önce “Abese İrca” isimli X hesabı duyurmuştu. Paylaşımın ardından Uğur’un, söz konusu hesabı engellediği belirtildi. Uğur konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Ancak Abese İrca, bugün çok daha mühim bir bilgi verdi. Buna göre, Oğuzhan Uğur hakkındaki “Bugün TV’de şarkı söyledi” ifşası sonrası, söz konusu görüntüler birden YouTube’dan siliniverdi!..

“KİMDEN RİCA ETTİN DE SİLDİLER”

Abese İrca isimli hesap, konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

Oğuzhan Uğur'un babası Ergenekon kumpası tutuklusu olarak hapis yatarken, kendisi FETÖ'nün Bugün TV isimli kanalında döne döne şarkı söylüyordu. Ben durumu paylaştıktan sonra Bugün TV'nin Youtube kanalından görüntüler aniden silindi, geride tek bir ekran görüntüsü kaldı. Oğuzhan Uğur da o gün beni engelledi. Yalnız o konuyla alakalı anlamadığım şey, Oğuzhan Uğur'un FETÖ'cülerin kullandığı Bugün TV Youtube kanalından o videoyu nasıl sildirdiği. Kimden rica etti o videonun silinmesini acaba? Düşünsenize bir çete babanızı kumpasla hapse atmış ama siz çetenin TV kanalına çıkıp neşe içinde şarkı söylüyorsunuz. Bir de utanmadan ateşi bol olsun diyenlere laf atmış. Fetullah'a ilk FETÖ diyenlerdenim yazmış. Fetullah'ın kanalında şarkı söylemeden önce mi yoksa sonra mı dedin sen bu FETÖ'yü? Kaldırsana engeli Oğuzhan konuşalım, neden kaçıyorsun?