Uşaklı vatandaşlara sağlık hizmeti bilgilendirmesi yapılacak
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü 10 gün boyunca Tiritoğlu Parkı’nda standlar açarak vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi verecek.03 Eylül 2019 Salı 14:29
Uşak İl Sağlık Müdürlüğü 10 gün boyunca Tiritoğlu Parkı’nda standlar açarak vatandaşlara sağlık hizmetleri hakkında bilgi verecek.
Etkinliğinden her yıl 3-9 Eylül arası Halk Sağlığı Haftası kutlanmaları kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi. Etkinlikler çerçevesinde 4-13 Eylül’de Tiritoğlu Parkı’nda standlar kurularak Uşaklı vatandaşlara su, şapka, balon dağıtılacak.
Öte yandan stantlarda tansiyon, şeker, kilo, karbonmonoksit ölçümü yapılacak olup, akılcı antibiyotik kullanımı, obezite, kanser taramaları, kronik hastalıklar, gebe bebek sağlığı, ruh sağlığı, koruyucu ağız diş sağlığı ve ilk yardım konularında bilgilendirme yapılacak.
Etkinliklere tüm Uşak halkının davetli olduğu duyuruldu.
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