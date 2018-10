Uşak'ın 4 yılda muhteşem değişimi

Uşak'ta hayal gibi görülenleri hayata geçiren, daha yaşanılabilir bir şehir inşası gerçekleştiren Uşak Belediyesi, dört yıl gibi kısa bir süreçte uyguladığı çok sayıda projeyle kentteki yaşam standartlarını yukarıya çekmeyi başardı. Şehre girenleri adeta büyüleyen bir atmosfer karşılarken, Uşak artık kabuğunu kırmış ve kavuştuğu yeni yapıyla örnek alan değil, örnek olan bir konuma gelmiş durumda.

Şehir fiziki değişimin yanı sıra, sanatsal yatırımlarla da adeta ruh kazanıyor. Yapısal anlamda birbirinden önemli projelerle örnek çalışmalara imza atan Uşak Belediyesi, sosyal, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla da marka imajını sağlam temellere oturtuyor. 2014 yılından bu yana Uşak Belediye Başkanlığı görevini yürüten Av. Nurullah Cahan, hayata geçirdiği projelerle Uşak’ın adeta çehresini değiştirerek bambaşka bir şehri halkın hizmete sunmuş durumda. Uşak, yeşil alanlarıyla, yeni merkezleriyle, alt ve üst yapıdaki rekor çalışmalarıyla adeta çağ atladı.

Sonuçlandırdığı projelerle adından sıkça söz ettiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, TOKİ ortaklığında 450 milyon TL’lik Uşak Kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek Türkiye’de sanayiden konut ve ticari alana dönüşümün sağlandığı ilk kentsel yenileme örneğini uyguladı.

Uşak kentsel dönüşümde yeni marka

Türkiye’de sanayiden konut ve ticari alana dönüşümün sağlandığı ilk kentsel yenileme projesi Uşak'ta gerçekleşti. Şehir merkezindeki sıkışıklığı ortadan kaldıran bu dev yatırım 1051 konut, 953 iş yeri ve sosyal alanlarıyla toplamda 430 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa edildi. 450 milyon liralık yatırımla hizmete sunulan, yatay mimarisiyle Türkiye’ye örnek olan Kentsel Dönüşüm, sosyal ve kültürel yaşamı bir arada buluşturuyor. Yeni merkezin, kentteki ticari faaliyetlere önemli ölçüde katkı sağlayacak bir odak noktası olması öngörülüyor. Yatırımcının, açık artırma aracılığıyla tahmin edilen bedellerin üzerinde sahip olduğu iş yerleri Uşak Kentsel Dönüşüme olan güvenin tam olduğunu ispat etti.

Kent Park ile yeşil uşak inşasında dev adım

Uşak tarihindeki en önemli projeler arasında yer alan “Kentpark” ile şehrin merkezinde ömrünü tamamlamış binalar farklı bölgelere taşındı. Bu taşınma işlemi ile ortaya çıkan 110 bin metrekarelik alan dev bir yeşil cennete dönüştürülecek. İlk sunumu yapıldığında hayal gibi görülen, mevcut tarihi yapıların ve doğanın korunduğu proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteğiyle şimdi son aşamaya geldi ve en kısa sürede halkın kullanımına sunulacak. Kentpark projesi ile ilgili “Her projemizde olduğu gibi yine Uşak’a ve değerli hemşehrilerimize hizmetin en iyisini götüreceğiz.”diyen Başkan Nurullah Cahan, yaptıkları her işte şehre katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtiyor. Projenin emin adımlarla sona yaklaştığını dile getiren Başkan Cahan, şehir merkezindeki kamu kurumlarının taşınmasıyla yoğunluğun dağıtıldığını, kurumların gittiği yerlere canlılık kazandırıldığını paylaştı.

Başkan Cahan, ayrıca Kalfa Korusu Projesi ile içerisinde gölet, restoran, meydan ve yürüyüş yolları gibi olanakları barındıracak 120 bin metrekarelik dev bir sosyal alanın daha kente kazandırılacağını bildirdi.

Sporcunun yeni adresi: Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi

Sportif alanlarda vatandaşlara her türlü imkanı sunan ve pek çok ilke imza atan Uşak Belediyesi, Türkiye’de kapsamı ile bir örnek olan Sağlıklı Yaşam ve Gençlik Merkezi'ni hizmete açtı. Belediye Başkanı Sayın Nurullah Cahan tarafından açılışı yapılan, spor hocaları ve diyetisyenlerin bulunduğu sporun yeni merkezi, kentteki bireylerin doğru ve kontrollü biçimde spor faaliyetlerinde bulunmasını sağlıyor. Seans bedeli olaraksa para yerine "kitap" isteyen Belediye, toplanan kitaplarla ihtiyaç sahibi okullarda kütüphaneler oluşturmayı hedefliyor. Oluşturulan yeni merkezde diyetisyenin yanı sıra yaşam koçluğu, gençlik merkezi ve proje bölümü olarak 4 farklı kategoride hizmet veriyor.

Uşak’ın iki ucu 25 dakikadan 5 dakikaya indi

Gerçekleştirdiği örnek projelerle her geçen gün Uşak’a yeni değerler katan Uşak Belediyesi, bir yıl gibi kısa bir sürede şehre bir köprülü kavşak daha kazandırdı. Selçuklu köprülü kavşağı Uşak’ta trafik sorununa çözüm sağlayan 15 Temmuz Şehit Mehmet Çetin ve Osmanlı köprülü kavşaklarının ardından şehre kazandırılan 3. kavşak olma özelliğini taşıyor.

Yapımı tamamlanan battı çıktılar ve kavşaklar sayesinde kazaların çok olduğu ve trafik sıkışıklığı yaşanan bölgeler daha sakin bir hale getirilirken, ana yol üzerinde 25 dakikayı geçen ulaşım süresi 5 dakikaya düşürüldü. Güvenli geçişe imkân sağlayan ve kente modern bir görünüm katan köprülü kavşaklarla şehirlerarası ve şehir içi trafik birbirinden ayrıldı.

Üst geçit kavramının yeni karşılığı Uşak’ta

Uşak'ın farklı bölgelerinde yayalara güvenli bir şekilde geçiş sağlayan modern üst geçitler hizmete girdi. Yayaların güvenliğini sağlaya geçitler aynı zamanda şehre de estetik bir hava kazandırıyor.

Helezonlu yapısıyla ve tamamı Uşak Belediyesi bünyesinde üretilen yeni üst geçitlerle temel ihtiyaçların bile farklı bir boyutla sunulduğunu belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "Yan yolların genişlemesi ve özellikle araçların yol vermeyerek yayalara tehlike arz etmesi nedeniyle üst geçitler önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyacı bizler de Uşak'a yakışır bir forma kavuşturarak, yürüyen merdivenli, asansörlü, sarmal biçimdeki görüntüye sahip yeni üst geçitlerle giderdik.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehir ekonomisindeki başarıyı ödüllendirdi

Belediye şirketi UTAŞ vasıtasıyla şehir ekonomisine ve istihdama büyük katkılar sağlanıyor. AK Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Yarışmasına Uşak Belediyesi'nin şirketi UTAŞ’ın faaliyetleriyle katılan Başkan Cahan, kent ekonomisine katkı dalında ödüle layık görüldü. %99’u Uşak Belediyesine ait UTAŞ Şirketi, bünyesinde bulunan fabrikalar, santraller, 305 araçlık makine parkı ve sosyal tesisleri aracılığıyla bin 500’ün üzerinde vatandaşa istihdam sağlıyor. UTAŞ’ın şehre olan ekonomik katkısı 4 yılda 1 Milyon TL’den 170 Milyon TL’ye çıkartıldı ve her sene artıyor.

Sosyal altyapı projesi ile Türkiye birinciliği

Sosyal projeleriyle vatandaşın memnuniyetini kazanan Uşak Belediyesi, Türkiye’de sadece Uşak’ta kullanılan ve belediyeye özel olarak üretilen “Şehir Zekâsı (Urban Intelligance) Programı” ile jürisinde onlarca akademiysen ve kurumun bulunduğu yaşayan şehirler platformu tarafından ödül aldı. 2018 yılı Şehir Ödülleri (City Awards) kapsamında İzmir’de düzenlenen programda, Türkiye’de ‘Yılın Sosyal Altyapı Projesi’ ödülünün sahibi Uşak Belediyesi oldu.

Bisiklet yolu projesi

Sporun ve sporcunun daima yanında olan ve geniş araç envanteri ile yollarda yaz kış çalışmalar yürüten Uşak Belediyesi bisiklet kullanıcılarına yönelik yeni bir rota oluşturdu. Modern aydınlatmalarıyla ve kaldırımlarıyla, Uşak Üniversitesi’ni kent merkezine bağlayan 8 kilometrelik bisiklet yolu, düzenlenen bisiklet şenliği ile hizmete girdi. Projenin mimarı Başkan Nurullah Cahan, bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını ve yaşam kalitesinin artmasını amaçladıklarını kaydetti.

Kuzey ve Güney çevre yolları kenti çevreledi

Kuzey ve Güney Çevre yolları ile merkeze açılan ve kenti çevreleyen iki ayrı güzergahı 8 ay gibi kısa sürede hizmete sokan Uşak Belediyesi, 18 km’lik duble yol ve modern aydınlatmasıyla ulaşıma yeni bir güzergah oluşturdu. Şehir içi trafiği en aza indiren ve modern yüzüyle göz dolduran Kuzey-Güney Çevre Yolları ulaşım kolaylığının yanı sıra geçtiği bölgelere de değer kazandırdı.

Kültürel miras can kazandı

Kadim bir gelenek olan Mahalle Konakları Uşak’ta yeniden can buldu. Karaağaç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, Aybey ve Dikilitaş Mahalle Konakları vatandaşın hizmetine sunuldu. İçerisinde bayanlar ve çocuklar için spor salonlarının, meslek edindirme kurslarının, çocuk zeka gelişim atölyelerinin, yaren odalarının ve sağlık ocağı gibi hizmetlerin bulunduğu mahalle konakları birleştirici bir unsur oldu ve yoğun talep görüyor. Hizmeti tek bir noktada buluşturarak halka sunduklarını dile getiren Başkan Cahan, “Mahalle konakları ile çok özel bir kültürü canlandırdık. Yaz kış çeşitli olanlarımızla halkımıza konaklarımızın kapısını açıyoruz. Buralar farklı mahalleden insanları birleştiriyor, gelişimlerini sağlayacak eğitimlere ev sahipliği yapıyor ve sosyal hayata renk kazandırıyor. Ayrıca nişan, söz gibi organizasyonlar için tercih ediliyor.” dedi.

Mahalle Konaklarının yanı sıra Uşak Halısı’nın ve Uşak Tarhanası’nın dünyaya tanıtıldığını kaydeden Cahan, “Tarihte sarayları süsleyen Uşak Halısı, kurulan dokur evinde daimi personel ve kursiyerlerle aslına uygun olarak ilmek ilmek dokunuyor. Sabrın ve özverinin öyküsü Uşak halılarımız Dokur Evimizdeki çalışmalarımızla canlandırıldı ve kadınlarımıza istihdam olanağı tanındı. Öte yandan coğrafi işaretini alan tarhanamız için de meclisimizde bir komisyon oluşturduk. Artık belli bir kalite standardında üretim yapılacak. Çok yakında pek çok ilkin olacağı bir Tarhana Festivalimiz de olacak.” açıklamalarında bulundu.

Sosyal projelere de değinen Başkan Nurullah Cahan, 19 farklı proje ile 53 bin 163 yardım talebine cevap verildiğini, doğumda “Hoş Geldin Bebek” ile ve ölümde pide ve cenaze hizmetlerine kadar her alanda halkın yanında olduklarını dile getirdi.

Termale modern dokunuş

Kayaağıl Jeotermal Tesisi’ne yeni apartlar, restoran ve aqua park inşa eden Uşak Belediyesi termalin cazibe merkezi haline geldi. Bünyesinde barındırdığı 42 apart, market, restoran, sauna, tuz odası, aqua park ve çeşitli olanaklarıyla jeotermaldeki yeni tercih Kayaağıl Termal oldu.

Kültür ve sanatta hızlı yükselen kent: Uşak

Katma değeri yüksek mega projeler, kısa süre içerisinde tamamlanan battı çıktılar ve çevre yolu gibi projelerin yanı sıra Uşak Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği desteklerle de ön plana çıkıyor. Belediyenin desteği ile gerçekleştirilen festivaller sayesinde hem vatandaşlara sosyalleşebilecekleri alanlar açılıyor, hem de şehrin kültürel olarak yaşayan bir varlık olması sağlanıyor. Çeşitli şenliklerde üst üste Yörük beyi seçilen Başkan Nurullah Cahan sanata ayrı bir değer veriyor.

Belediye bünyesinde kurulan Sanat Akademisi, Şehir Tiyatrosu ve mehter takımıyla Uşak’a yeni bir sanat anlayışı katılırken çeşitli etkinliklerle verilen değer taçlandırıldı. Dört yıl içerisinde 164 sosyal etkinlik, 49 konser ve 34 tiyatro gösterisi Uşaklılarla buluşturuldu. Şehir Tiyatrosu aracılığıyla Uşak’ta ilk kez ulusal ve uluslar arası olmak üzere iki adet tiyatro festivali gerçekleştirerek birçok seçkin tiyatro grubu Uşak’ta ağırlandı. Esnaf Festivali, Ramazan etkinlikleri ve Çocuk Şenliği gibi Uşak’ın sosyal hayatını hareketlendiren programlarla Uşak sanat alanında yepyeni bir ufka kavuştu. Dört yılda toplam 4 bin 150 kursiyer eğitim aldı ve sanat alanında başarılı işlere imza attı. Uşak’ı Anadolu’nun kültür merkezlerinden biri haline getiren belediye resim, seramik, giysi kalıbı hazırlama gibi çeşitli kursları da Halk Eğitim Merkezi ortaklığı ile her yıl yineliyor.

Sanatın topluma nezaket ve hoşgörü kültürü kattığını ifade eden Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Sanatın ve sanatçının daima yanındayız. Kültürümüzün yaşatıldığı, değerlerimizin paylaşıldığı, içeriği ve sunumuyla milli değerlerimizi taşıyan etkinliklerimizi her geçen gün arttırıyoruz.” açıklamalarına yer verdi.

Uşak Belediyesi ile kent kupalar diyarına dönüştü

Uşak’ta her alanı kapsayan projeler ortaya koyan belediye, sporda da bekleneni yaptı. Geçmiş dönemlerde maddi imkansızlıklar sebebiyle kapısına kilit vurulan Uşakspor ile çalışmalarına başlayan Uşak Belediyesi, takıma belediye şirketi UTAŞ aracılığıyla sponsor oldu. Küllerinden yeniden doğan UTAŞ Uşakspor, Bölgesel Amatör Lig’den üst üste iki şampiyonluk yakalayarak 2. Lige yükseldi.

Taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tuttukları için mutlu olduğunu kaydeden Başkan Cahan, Uşak’ı her spor disiplininde lider konumuna getirmek istediklerini söyledi. Yarınlarımızın Türkiye’sini dinamik, kararlı ve inançlı gençlerle birlikte kurmak için her türlü spor faaliyetini Uşak’ta destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Cahan, "Uşak'ın her alanda gelişmesini hedefliyoruz. Bizler memleketimizi dinamik, kararlı ve inançlı gençlerimizin ayakta tutacağını biliyoruz. Yarınlarımızın Türkiye’sini güçlendirecek olanın sporla yoğrulmuş bir gençlik olduğunun bilinciyle spor alanında önemli adımlar attık. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri, spor disiplinine sahip olmaları ve ülkemizi temsil edebilecek konuma gelmeleri adına projeler, yarışmalar yapıyor ve gerek geleneksel, gerekse yaygın spor dallarında önemli başarılar yakalıyoruz. Şehrimizde ulusal ve uluslararası alanlarda dereceler yakalayan pek çok sporcumuz var. Her kim şehri ve ülkesi için ter döküyorsa bizler onun yanındayız. Ata sporumuz ciride, karateye, tenise, voleybola, kısacası sporun her dalına belediye olarak destek oluyoruz. Ve yakalanan başarılarla, alınan kupalarla bu çabanın meyvesini aldığımızı fark ediyoruz." diye konuştu.

Akhisar modelinde 10 binin üzerinde kapasiteye sahip yeni bir stat yapılacağını ve Cirit Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak yeni bir cirit sahasının kente kazandırıldığını aktaran Başkan Cahan, “Gelişim diyorsak, değişimden bahsediyorsak, durmak yok, hizmet üretmeye, katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi. Uşak’ta 26 adet cirit kulübüne maddi ve manevi destek sağladıklarını belirterek Uşak’ı ciridin başkenti haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Projeler masada birikmiyor, hizmet vatandaşla buluşuyor

Uşak Belediyesi kentin ihtiyaçlarını iyi analiz ederek çözümler getiren bir stratejik planlama ortaya koyuyor. Bu kapsamda eskiyen ve yetersiz kalan, sağlıklı bir ortama kavuşması gereken hayvan pazarı için kollarını sıvayarak, 11 bin metrekare alana yapılan yeni hayvan pazarını Kurban Bayramıyla birlikte hizmete açtı. Hayvan pazarının içerisine kesimlerin sağlıklı, güvenli ve kontrol altında yapılabilmesi için bir kesim yeri oluşturdu.

Ayrıca Uşak’a yeni bir meyve ve sebze hali inşa edildi. Ürünlerin daha iyi bir ortamda muhafaza edileceği yeni hal binası ile artık esnaf ürünlerini daha sağlıklı bir ortamda saklıyor ve halka daha uygun bir şekilde sunabiliyor. Soğuk hava depoları, idare binaları ve ihtiyaca cevap veren işyerleri ile 70 esnaf bir arada ürünlerini halka sunuyor.

Yeni pazar yerleri ile üretici ile tüketiciye bir köprü kuruldu

10 bin metrekarelik Kemalöz ve 2 bin metrekarelik Fatih Pazar yerlerini kentimize kazandıran Uşak Belediyesi, 3 bin 500 metrakare alandan oluşan Cuma pazarını da kapalı ve daha kullanışlı bir hale getirdi. Kentin merkezi bir noktasında yer alan Çarşamba Pazarını da yenileyeceklerini bildiren Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 3 katlı ve modern bir yapıya kavuşturulacağını, içerisinde otoparkın yer alacağını söyledi.

Alt yapı sağlam temellere oturtuldu

Uşak, kent tarihinin en büyük alt yapı yatırımına kavuştu. Toplu konutlaşmanın artması ve altyapının yetersizliği kentte çeşitli sıkıntılara neden oluyordu. Bu sorunun farkında olan Uşak Belediyesi alt yapıda dev yatırımları hayata geçirdi. Bu kapsamda. Battı çıktı benzetmelerinin yapıldığı son çalışmasında, yer yer 11 metre derinliğe inilen ve 1400’lük boruların kullanıldığı 980 metre uzunluğundaki yağmur suyu tahliye hattı uygulanarak sel sorununu çözüme kavuşturdu.

3’üncü sanayi sitesi için mülkiyet edinme çalışmaları devam ediyor

Uşak yapılanların yanı sıra yapılacak projelerle de şimdiden yatırımcının dikkatini çekiyor. 1080 adet işyeri bulunması planlanan ve 550 bin metrekaresi Uşak Belediyesi mülkiyetindeki 3. Sanayi Sitesi için mülkiyet edinme çalışmaları hızla ilerliyor. Esnafı Türkiye'nin en modern ve fonksiyonel dükkânlarına kavuşturacak, son teknoloji ile şekillenecek sanayi bölgesinin planlaması yapıldı. Öte yandan eskiyen ve yetersiz kalan otogar yıkılacak, 20 dönüm arazi içerisine modern ve daha kullanışlı bir yapı inşa edilecek.