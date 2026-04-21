Uşak yolsuzluk soruşturmasında 'battaniye' skandalı! 20 milyon TL rüşvet trafiği CHP Genel Merkezin zirvesine uzandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, siyaset tarihine geçecek bir tanık ifadesi ortaya çıktı. İş insanı Abdulkadir Karaalp, savcılığa verdiği ifade; battaniyeler arasında taşınan dolarlardan, CHP Genel Merkez makam odasındaki rüşvet teslimatına ve "kaset şantajı" iddialarına kadar şok edici detaylar içeriyor.

ÖZKAN YALIM’IN ARACILIK ETTİĞİ “MİLLETVEKİLLİĞİ” KARŞILIĞINDA 20 MİLYON TLPAZARLIĞI İDDİASI DOSYADA

Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında ifade veren tanık Karaalp’in, Özkan Yalım’ın şoförü Murat Altınkaya’nın beyanlarına dayandırdığı ifadesine göre; Uşaklı iş insanı Metin Çekçek’e "milletvekilliği" vaat edildi. Bu vaadin bedeli olarak talep edilen 20 milyon TL karşılığı nakit dolar, akıl almaz bir yöntemle sevk edildi.

Beyana göre paralar, Uşak Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir battaniye fabrikasında, paketlerin arasına gizlendi. Özkan Yalım tarafından bizzat alınan rüşvet dolu battaniyeler Ankara’ya götürüldü. Şoförün anlatımına göre; Yalım paralarla birlikte CHP Genel Merkezi’ne girdi, Özgür Özel’in makam odasına geçti ve bir süre sonra parayı içeride bırakarak odadan çıktı.

CHP MİLLETVEKİLİ: “ÖZGÜR ÖZEL, YALIM’DAN ÇEKİNİYOR, ELİNDE BİLGİLER VAR”

İfadedeki en çarpıcı bölümlerden biri, CHP içindeki güç dengelerine dair oldu. Tanık Karaalp, yaşadığı baskıları CHP Uşak milletvekili ile paylaştığını ancak şu cevabı aldığını iddia etti: “Özgür Özel, Özkan Yalım’dan çekiniyor. Özkan’ın elinde Özgür Özel’e dair bilgiler var, bu yüzden müdahale edemiyor.” Bu beyan, soruşturmanın seyrini yerel bir yolsuzluktan, genel merkezi sarsacak bir şantaj dosyasına çevirdi.

YALIM, ÖNCE KOMŞUSUNU DARP ETTİRDİ; ARDINDAN TIR ŞOFÖRÜ KIYAFETİ İLE ÖZÜR DİLEDİ

Tanık, Özkan Yalım’ın kendisine yönelik mafyavari yöntemlerini de ifşa etti. İşyerine yönelik Jandarma korumasının kalktığı gün Yalım’ın korumaları tarafından darp edildiğini anlatan Karaalp, sonrasındaki süreci şöyle özetledi:

Özkan Yalım’ın, üzerinde eski kıyafetlerle bir tırın direksiyonuna geçerek istasyonuna geldiğini ve “Ben eski tır şoförü Özkan olarak özür diliyorum” dediğini anlattı. Yalım’ın, sahibi olduğu gece kulübünün ekranlarına günlerce “Abdulkadir Karaalp’ten özür diliyoruz” yazdırarak şikâyeti engellemeye çalıştığı, buna dair videoların da bulunduğu belirtildi.

YALIM’IN KARA PARA AKLAMA VE GİZLİ MÜLK İDDİALARI DA DOSYADA

İfade tutanağına göre, Özkan Yalım’ın hesaplarından parça parça 40 milyon TL nakit para çekildiği, bu paraların, "kasası" olduğu iddia edilen Cihan Aras adına gayrimenkule dönüştürüldüğü öne sürüldü. Cihan Aras’ın tanığa, “Başkan tüm mal varlığını üzerime devretti, tedirginim” dediği de tutanaklara girdi.

Karaalp, Özkan Yalım’ın sadece rüşvet değil; gazetecilere yönelik saldırı talimatları, iş insanlarına şantaj ve korumalar aracılığıyla darp olaylarını organize ettiğini savcılığa bildirdi. Dosyada adı geçen "Muammer Özdemir" isimli şahsın bu işlerde tetikçi olarak kullanıldığı iddia edildi.

*SAVCILIK İDDİALARI TİTİZLİKLE İNCELİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, rüşvet sevkiyatına tanıklık eden şoför Murat Altınkaya ve parayı teslim ettiği iddia edilen iş insanı Metin Çekçek’i ifadeye çağırması bekleniyor. 20 Nisan 2026’da başlayan operasyon dalgasının, bu yeni itiraflarla birlikte farklı yönlere ilerleyebileceği değerlendiriliyor.