Yurdun pek çok ilinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının başladığı Uşak’ta yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu. Peki, yarın Uşak’ta okullar tatil edilecek mi?

Uşak yarın okullar tatil mi? Uşak 9 Şubat okullar tatil edildi mi?

Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara istinaden 9 Şubat 2022 Çarşamba günü; Milli Eğitim Bakanlığında bağlı; il merkezi ve ilçelerimizdeki özel ve resmi tüm okullarda, Özel Anaokulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtelif Kurslar, (Özel Öğretim Kursları, kişisel gelişim kursları), özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları, (MTSK) Uygulama Eğitimleri, Özel İş Makinaları ve Operatörlük Kursları Uygulama Eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı; kreş ve gündüz bakım evlerinin faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz ile hizmete ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere 0-5 yaş arası çocuğu olan kadın kamu görevlilerinin 9 Şubat 2022 Çarşamba günü bir gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.