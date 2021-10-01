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Gündem Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında skandal hapis istemi!
Gündem

Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında skandal hapis istemi!

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın suç duyurusunun ardından Abdurrahman Dilipak hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dilipak'ın yaptığı eleştiride suç unsuru aranması şaşkınlıkla karşılandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 23:39:00 -
Uşak valisinin suç duyurusunun ardından Dilipak hakkında skandal hapis istemi!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak hakkında Uşak Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ın şikayeti üzerine açılan davada 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dilipak'ın ifadeleri eleştiriden ibaret

Dilipak'ın 3 Nisan'da twitter adresinden ''Vali var ,vali var. Yazıcıoğlu gibileri yaşarken yeterince sahiplenebildik mi. Peki öyle kaç isim sayabilirsiniz.'' ifadelerini kullanarak retweet'lediği Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a ait görüntüler, dava dosyasına girdi. İYİ Partili Ümit Karaca, Vali Kocabıyık hakkında ''Elinde 14 bin liralık telefon, kuaförünü eve çağırıp saçlarını ördürmüş, kocası fetöcü, kendisi lise öğretmenliğinden valiliğe geçiş yapmış millete sosyal mesafeyi koruyun diye talimat veriyor.'' ifadelerini kullanmıştı.

Dilipak hakkında ceza istenilen tweet:

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