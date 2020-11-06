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Gündem Uşak Valiliği duyurdu: 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması getirildi
Gündem

Uşak Valiliği duyurdu: 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması getirildi

Uşak’ta İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre; 65 yaş ve üstü vatandaşlara saat 11.00-16.00 haricinde sokağa çıkma kısıtlaması geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 16:37:00 -
Uşak Valiliği duyurdu: 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs kısıtlaması getirildi

Uşak Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentte yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları artış gösterdi.

65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 6 kasım (Bugün) itibariyle 11.00 - 16.00 saatleri haricinde sokağa çıkmaları kısıtlandı.

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