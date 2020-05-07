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Teknoloji

Uşak Üniversitesi ’yerli aşı’ projesine dahil oldu

TÜBİTAK tarafından korona virüse karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Uşak Üniversitesi’nin de yer aldığı, “Covid-19 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı proje kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:45:42 -
Uşak Üniversitesi ’yerli aşı’ projesine dahil oldu

TÜBİTAK tarafından korona virüse karşı başlatılan aşı geliştirme projesi kapsamında, aralarında Uşak Üniversitesi’nin de yer aldığı, “Covid-19 Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi” adlı proje kabul edildi.


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Marmara Araştırma Merkezi’nin yürütücü olduğu aşı geliştirme projeleri arasında Uşak Üniversitesi’ne ait proje de yer alıyor. Bu kapsamda TÜBİTAK covid-19 Platformu üyesi seçilen Uşak Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Karagöz proje ekibinde yer alırken, aşı geliştirme çalışmaları ise tüm hızıyla başladı.


Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, tüm dünyanın etkilendiği zorlu pandemi sürecinde, Uşak Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan gurur duyduklarını belirterek proje ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

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