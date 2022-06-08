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Ekonomi Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Ekonomi

Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Uşak Üniversitesi bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:12:00 -
Uşak Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular  e-Devlet  Kapısı  üzerinden  “Uşak  Üniversitesi  -  Kariyer Kapısı  Kamu  İşe Alım”  hizmeti  veya  “Kariyer  Kapısı”  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr  internet  adresi üzerinden 08.06.2022- 22.06.2022 tarihleri arasında alınacaktır.

Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru  ve  işlemler  sırasında  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  sonradan  tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adayların    verdikleri    beyanlar    ile    sunduğu    başvuru    belgelerinin    sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını  kaybedecek  olup  gerçeğe  aykırı  belge  beyan/teslim  edenler  hakkında  yasal  işlem başlatılacaktır.

İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler   alanından   kurum   ve   meslek   unvanlarını   gösterir   barkodlu   SGK   Hizmet   Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.

Sertifika  /  Belge  istenen  Unvanlar  için  “Diğer  Belgeleriniz” sekmesi  altında  bulunan belgeler    alanından    aranılan    belgelerini    ilgili    doküman    alanına    mutlaka    yüklemeleri gerekmektedir.

Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim  durumuna  ilişkin  denkliği  olan adayların  denklik  gösterir  belgelerini  Kariyer  Kapısına yapılan  başvurusu  sırasında  “Diğer  Belgeleriniz”  sekmesi  altında  bulunan  “Denklik  Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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