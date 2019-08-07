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Uşak Belediyesi’nde ‘Sanata Engel Yok’

Eğitim ve sanatı birleştiren, engelsiz bir yaşam felsefesiyle projelerine yön veren Uşak Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sanat Atölyesi ile engelli bireyleri sanatla buluşturmaya, gelişimlerine katkı sunmaya devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:03
Uşak Belediyesi’nde ‘Sanata Engel Yok’

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde “Sanata Engel Yok” projesini hayata geçiren Uşak Belediyesi, resim ve seramik gibi görsel sanatın çeşitli dallarında 25 engelli bireye her sene olduğu gibi bu yıl da eğitim veriyor. Günlük 5 saat süren ve hafta içi her gün gerçekleştirilen kurslarla engelli bireylerin sosyal iletişim ve el becerisi alanlarında gelişimine katkı sağlanıyor. 11 ay boyunca süren yoğun eğitim sürecinin ardından engelli bireylerin ellerinden çıkan eserlerse, sergi ve satışa sunuluyor. Sanat eğitiminin sadece yetenekli bireylerin öğrenmeyi arzuladığı veya sanatsal faaliyette bulunmak istediği bir alan olmanın ötesinde bir öneme sahip olduğunu kaydeden Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Sarısaman, “Sanat eğitimi, toplumdaki bütün bireyler için gerekli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, toplumda engeli nedeniyle dezavantajlı durumda olan bireyler için sanat eğitimi, ülkemizde özel eğitim kapsamında değerlendirilmektedir. İlk bakışta uygulanması zor görünen bu eğitim, engelli bireylerin sanat eğitimi almalarına yardımcı olan özel nitelikler taşımaktadır. Bu bağlamda ‘Sanata Engel Yok’ düsturu ile belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak engelli bireylerin sanat eğitimine katkı sağlamayı öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz” dedi

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:03
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