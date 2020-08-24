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Spor Usain Bolt koronavirüse yakalandı
Spor

Usain Bolt koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 19:44:47 -
Usain Bolt koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 34 yaşındaki Bolt, cumartesi günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve evinde karantinaya girdiğini söyledi.

Hayranlarına salgını ciddiye alması konusunda uyarılarda bulunan Usain Bolt, "Sevdiklerinizi güvende tutmak için, lütfen sosyal mesafe kurallarına uyun." dedi.

Bolt, 34. yaş günü için geçen cuma günü kutlama partisi vermiş ve partiye katılanların sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı videolar, sosyal paylaşım sitelerinde yayımlanmıştı.

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