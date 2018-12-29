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Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi

29 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
Üs bölgesine sızmaya çalışan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyinde icra edilen operasyonlarda bir üs bölgesine sızmaya çalışan silahlı 5 bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda, bir üs bölgesine sızma çabasındaki silahlı 5 bölücü teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  1. TSK
  2. ırak
  3. kuzey ırak
  4. terörist
  5. Anadolu Ajansı

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